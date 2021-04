Fine vita, assolti anche in appello Marco Cappato e Mina Welby per il caso Davide Trentini (Di mercoledì 28 aprile 2021) Confermata la sentenza di primo grado, con l’assoluzione di Marco Cappato e Mina Welby dalle accuse di istigazione e aiuto al suicidio perché il fatto non sussiste (nel primo caso) e non costituisce reato (nel secondo). È la decisione della Corte d’assise d’appello di Genova sul caso del suicidio assistito di Davide Trentini, che accoglie la richiesta dello stesso procuratore generale di Genova, Roberto Aniello. Massese, 53 anni, affetto da sclerosi multipla a decorso cronico progressivo che lo aveva reso incapace di svolgere ogni attività, nel 2016 Trentini si era rivolto all’associazione Luca Coscioni per mettere Fine a una sofferenza lunga un quarto di secolo. Cappato – il tesoriere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Confermata la sentenza di primo grado, con l’assoluzione didalle accuse di istigazione e aiuto al suicidio perché il fatto non sussiste (nel primo) e non costituisce reato (nel secondo). È la decisione della Corte d’assise d’di Genova suldel suicidio assistito di, che accoglie la richiesta dello stesso procuratore generale di Genova, Roberto Aniello. Massese, 53 anni, affetto da sclerosi multipla a decorso cronico progressivo che lo aveva reso incapace di svolgere ogni attività, nel 2016si era rivolto all’associazione Luca Coscioni per metterea una sofferenza lunga un quarto di secolo.– il tesoriere ...

Advertising

petergomezblog : Fine vita, assolti anche in appello Marco Cappato e Mina Welby per il caso Davide Trentini - a_padellaro : CHI VUOLE LA FINE DEI 5 STELLE Secondo lo stupidario politico in voga, l’autoprodotta video-catastrofe di Beppe Gri… - UNHCRItalia : Si teme che almeno 130 rifugiati e migranti abbiano perso la vita in un tragico naufragio al largo della Libia. In… - kerobeom : @anemoaxel @nieraxel ECCOTI MI MANCAVI!!!!!!! giusto l'altro giorno ho pensato omg che fine ha fatto emil non lo ve… - henrirousseau12 : RT @VaniaDelli: #Roma Guardie Svizzere Il costume delle Guardie è quello in voga nell'abbigliamento militare della fine del 400, quando Bal… -