Delitto di Avellino, la chat tra i due fidanzati: "Quando li uccidiamo?" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Dalle chat tra Elena Gioia e Giovanni Limata al vaglio degli inquirenti emerge tutto l'odio della ragazza per la sua famiglia: i due per il Delitto di Avellino sono accusati di omicidio volontario premeditato. Le chat al vaglio degli inquirenti lasciano spazio a pochi dubbi: la 18enne Elena Gioia e il 23enne Giovanni Limata, la giovane coppia di fidanzati attualmente in carcere con l'accusa di omicidio volontario premeditato dopo l'assassinio di Aldo Gioia, avevano parlato di sterminare l'intera famiglia della ragazza perché non approvava la loro relazione. Un piano che sarebbe stato ammesso dallo stesso Limata agli agenti della squadra mobile che lo hanno posto in arresto. I due fidanzati però, davanti al Gip, si sono avvalsi al momento della facoltà di non ...

