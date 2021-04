DC FanDome 2021 – Trailer con la data dell’eventoVideogiochi per PC e console | Multiplayer it

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? DC Fandome 2021: l'evento globale tornerà a ottobre - UniMoviesBlog : Dopo l'incredibile successo ottenuto lo scorso anno, l'evento dedicato ai fan DC noto come #DCFanDome tornerà anche… - MangaForevernet : ? DC FanDome ritorna, la data dell'evento 2021 ? ? -

Ultime Notizie dalla rete : FanDome 2021

Il DCsi svolgerà in autunno e, considerando le date di uscita dei progetti più attesi dello studio dovrebbero esserci dei panel dedicati a Black Adam , Shazam! Fury of the Gods , The ...La Warner Bros . ha annunciato, a sorpresa, un nuovo evento DCche si svolgerà il prossimo 16 ottobre. L'evento, che nei mesi scorsi vide la presentazione online dei trailer di Batman di Matt Reeves e della nuova versione di Justice League di Zack ...Il DC FanDome 2021 ha una data ufficiale, annunciata con un trailer: Gotham Knights e Suicide Squad: Kill the Justice League saranno presenti all'evento?. Il DC FanDome 2021 ha una data ufficiale: ...Ritorna l'evento digitale online sul mondo DC Comics, i progetti televisivi e cinematografici della Warner Bros.