Covid, Bassetti boccia Speranza: «Nel suo ministero scelte ideologiche in danno del merito» (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fosse dipeso da lui, il ministro Speranza sarebbe già stato sfiduciato da tempo. E con una motivazione ben precisa: eccesso di «ideologia» a scapito della «meritocrazia» nella scelta dei consulenti scientifici. A sostenerlo non è un esponente di Fratelli d’Italia, ma un infettivologo del calibro di Matteo Bassetti. Un giudizio, il suo, assolutamente non dettato da ragioni politiche. È il motivo per cui si astiene dal commentare la mozione di sfiducia presentata da FdI. Equilibrio e prudenza, caratterizzano Bassetti anche nella valutazione della gestione del ministero della Salute dal punto di vista tecnico. «È evidenze – spiega infatti all’Adnkronos – che sono state fatte delle cose bene e altre male». Bassetti: «Sul coprifuoco occorre buonsenso» Stroncatura netta, al contrario, nella ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 28 aprile 2021) Fosse dipeso da lui, il ministrosarebbe già stato sfiduciato da tempo. E con una motivazione ben precisa: eccesso di «ideologia» a scapito della «crazia» nella scelta dei consulenti scientifici. A sostenerlo non è un esponente di Fratelli d’Italia, ma un infettivologo del calibro di Matteo. Un giudizio, il suo, assolutamente non dettato da ragioni politiche. È il motivo per cui si astiene dal commentare la mozione di sfiducia presentata da FdI. Equilibrio e prudenza, caratterizzanoanche nella valutazione della gestione deldella Salute dal punto di vista tecnico. «È evidenze – spiega infatti all’Adnkronos – che sono state fatte delle cose bene e altre male».: «Sul coprifuoco occorre buonsenso» Stroncatura netta, al contrario, nella ...

Ultime Notizie dalla rete : Covid Bassetti Coprifuoco Italia, Bassetti: 'E' illiberale' ...della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid - 19 della Liguria. 'Si può pensare ad un meccanismo a step - aggiunge Bassetti - se le ...

Coprifuoco Italia, Bassetti: "E' illiberale" ...della Clinica di Malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova e componente dell'Unità di crisi Covid - 19 della Liguria. "Si può pensare ad un meccanismo a step - aggiunge Bassetti - se le ...

Covid, Bassetti: "Senza senso il sierologico dopo il vaccino" Tuttosport COVID, IN PROVINCIA DELL’AQUILA 877 CONTROLLI PERSONALI E 15 SANZIONI L’AQUILA – Nelle giornate di lunedi e martedi, 26 e 27 Aprile 2021, in ossequio alle disposizioni relative al contenimento della diffusione del virus Covid-19, le Forze di Polizia (Polizia di Stato, C ...

Bassetti ammette il fascino della tv: “Le telecamere sono una droga, mi piace piacere” Il direttore della clinica di malattie infettive del San Martino ha parlato in una lunga intervista al settimanale “Chi” ...

