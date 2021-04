Coprifuoco, la decisione del Governo: cosa succederà a maggio (Di mercoledì 28 aprile 2021) La misura del Coprifuoco sarà sottoposta a revisione nella seconda metà del mese di maggio: questo quanto concordato dalle forze parlamentari all’esito di un duro scontro. Continua la lotta Parlamentare in ordine all’abolizione del Coprifuoco. Nell’Ordine del giorno di ieri, Fratelli d’Italia ha avanzato la proposta di eliminare la misura. Orientamento non condiviso dalla maggioranza L'articolo proviene da YesLife.it. Leggi su yeslife (Di mercoledì 28 aprile 2021) La misura delsarà sottoposta a revisione nella seconda metà del mese di: questo quanto concordato dalle forze parlamentari all’esito di un duro scontro. Continua la lotta Parlamentare in ordine all’abolizione del. Nell’Ordine del giorno di ieri, Fratelli d’Italia ha avanzato la proposta di eliminare la misura. Orientamento non condiviso dallaranza L'articolo proviene da YesLife.it.

