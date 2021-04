C’è la possibilità di capire se sei parte dell’esperimento di Google sui FloC

Leggi su giornalettismo

(Di mercoledì 28 aprile 2021)s è realtà. Lo stiamo scoprendo proprio in questa fase, con il colosso di Mountain View che ha iniziato la sua sperimentazione per la novità nel tracciamento dei dati dell’utente e – di conseguenza – della sua profilazione per il mercato pubblicitario. Lo abbiamo detto già in altre circostanze: questo metodo di raccolta dei dati degli utenti si nasconde sotto la bandiera di un maggior rispetto della privacy, ma rischia di essere deleterio sotto altri punti di vista. In primo luogo ladi entrare in un algoritmo che, in qualche modo, potrebbe essere discriminante; in secondo luogo per gli operatori del mercato pubblicitario che, fino a questo momento, hanno settato le proprie campagne sulla base dei dati die che adesso, invece, si vedono sbattere le porte in faccia. Inevitabile, dunque, che ...