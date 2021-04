Capri, in vendita la villa di lusso di Christian De Sica (Di mercoledì 28 aprile 2021) e della moglie Silvia Verdone: 250 metri quadri su due piani con giardino e spa villa Capri Christian De Sica (screen YouTube)L’isola azzurra al centro del golfo di Napoli tra la città partenopea e Sorrento, con il Vesuvio di fronte, è una delle mete più belle e ambite dal mondo. E chi non vorrebbe una dimora da sogno a Capri. Grande occasione per chi può permetterselo: la villa dell’attore Christian De Sica è in vendita. Fa parte de I quattro venti, una delle dimore storiche più belle e prestigiose dell’isola. 250 metri quadrati di interni su due piani con giardino e spa. Un posto da sogno costruita nei primissimi anni del XX secolo ai piedi del mondo Solaro. La volle il poeta americano Elihu Vedder. Anche chi non ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 28 aprile 2021) e della moglie Silvia Verdone: 250 metri quadri su due piani con giardino e spaDe(screen YouTube)L’isola azzurra al centro del golfo di Napoli tra la città partenopea e Sorrento, con il Vesuvio di fronte, è una delle mete più belle e ambite dal mondo. E chi non vorrebbe una dimora da sogno a. Grande occasione per chi può permetterselo: ladell’attoreDeè in. Fa parte de I quattro venti, una delle dimore storiche più belle e prestigiose dell’isola. 250 metri quadrati di interni su due piani con giardino e spa. Un posto da sogno costruita nei primissimi anni del XX secolo ai piedi del mondo Solaro. La volle il poeta americano Elihu Vedder. Anche chi non ...

Erosartman : In vendita a Capri la villa di De Sica - cronaca_news : Christian De Sica e la moglie Silvia Verdone mettono in vendita la loro villa di Capri: 250 mq e Spa… - eucromia : Rompiamo i salvadanai @paradisoa1 ? Che dici ? :) Christian De Sica, la villa di Capri è in vendita: ecco quanto… - Sevenpress : In vendita a Capri la villa di Christian De Sica - leggoit : Christian De Sica, in vendita la favolosa villa di Capri: ecco quanto costa -