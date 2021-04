Calciomercato Fiorentina | spunta il nome di un portiere

(Di mercoledì 28 aprile 2021)ildi unitaliano per ladel futuro: piace tanto a Commisso. E Dragowski… Alessio Cragno è uno di quei giocatori che piacciono un po’ a tutte le grandi del nostro campionato. Per ildel Cagliari si è parlato soprattutto di Inter che però è incerta e potrebbe dare ancora un anno di contratto ad Handanovic o puntare su Juan Musso. Come riportato da La Gazzetta dello Sport Cragno piace tanto al presidente dellaCommisso che potrebbe puntare su di lui per il dopo Dragowski. L’attuale numero uno viola infatti non ha ancora prolungato il contratto con lae potrebbe partire già la prossima estate. L'articolo proviene da Calcio News 24.

