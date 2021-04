Bakayoko, l'agente: 'Tiémoué resta a Napoli? Dipende dal Chelsea' (Di mercoledì 28 aprile 2021) Napoli - Abdoulaye Bakayoko , fratello - agente del centrocampista del Napoli Tiémoué, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 TV sul momento del calciatore, soprattutto dopo il gol - il secondo ... Leggi su corrieredellosport (Di mercoledì 28 aprile 2021)- Abdoulaye, fratello -del centrocampista del, è intervenuto ai microfoni di Calcio24 TV sul momento del calciatore, soprattutto dopo il gol - il secondo ...

Advertising

MarekNapoli : RT @napolimagazine: BAKAYOKO - Il fratello agente: 'E' felice di giocare per il Napoli, ha molto rispetto per Gattuso, sul suo futuro...' h… - Castrese7 : RT @claudioruss: Il fratello-agente di Tiémoué #Bakayoko a @CalcioNapoli24: 'È molto felice di giocare per il #Napoli, ho rispetto per #Gat… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: BAKAYOKO - Il fratello agente: 'E' felice di giocare per il Napoli, ha molto rispetto per Gattuso, sul suo futuro...' h… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: BAKAYOKO - Il fratello agente: 'E' felice di giocare per il Napoli, ha molto rispetto per Gattuso, sul suo futuro...' h… - susydigennaro : RT @napolimagazine: BAKAYOKO - Il fratello agente: 'E' felice di giocare per il Napoli, ha molto rispetto per Gattuso, sul suo futuro...' h… -