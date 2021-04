Ascolti tv analisi 27 aprile | Zingaretti batte la Champions | ma il Real non vale la Juve e neanche il Psg Giordano a un nulla da Floris

Leggi su tvzoom

(Di mercoledì 28 aprile 2021)Tv talk politici, in sovrapposizione:carico di ospiti fa il 5,41%,inventa e ‘delira’ quasi solingo col 5,38%. Più staccata Bianchina Un Montalbano tutto sommato croccante ha battuto il calcio facilmente martedì 27. Il sedici marzo del 2020 La rete di protezione aveva esordito con 9,5 milioni di spettatori ed il 33,15% di share. Ieri, con la pandemia sempre in mezzo alla vita di tutti, al secondo passaggio lo stesso capitolo della saga di Vigata ha riscosso 4,7 milioni ed il 20,4%. Non si tratta di un record per le seconde visioni camilleriane, anzi, ma i tempi sono cambiati per tutti e ieri il prodotto Palomar aveva di fronte un avversario serio, anche se non al meglio delle proprie possibilità. Potenzialeinespresso senza italiane. E il ...