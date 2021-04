Arsenal: contratto con Julian Brandt in arrivo? (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quest’estate l’Arsenal potrebbe ancora una volta avere la possibilità di ingaggiare Julian Brandt. Centrocampista offensivo del Borussia Dortmund con cui era fortemente legato nella finestra di mercato di gennaio. Infatti prima di ingaggiare Martin Odegaard in prestito dal Real Madrid, i Gunners erano interessati a portare la nazionale tedesca all’Emirates Stadium. Julian Brandt firmerà con l’Arsenal? L’Arsenal è ancora una volta collegato con una mossa per il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund Julian Brandt. Infatti i Gunners lo avevano già nel mirino prima di prendere il prestito Odegaard dal Real. Come riportato da football.london l’ Arsenal sarebbe entusiasta di firmare definitivamente il ... Leggi su sport.periodicodaily (Di mercoledì 28 aprile 2021) Quest’estate l’potrebbe ancora una volta avere la possibilità di ingaggiare. Centrocampista offensivo del Borussia Dortmund con cui era fortemente legato nella finestra di mercato di gennaio. Infatti prima di ingaggiare Martin Odegaard in prestito dal Real Madrid, i Gunners erano interessati a portare la nazionale tedesca all’Emirates Stadium.firmerà con l’? L’è ancora una volta collegato con una mossa per il centrocampista offensivo del Borussia Dortmund. Infatti i Gunners lo avevano già nel mirino prima di prendere il prestito Odegaard dal Real. Come riportato da football.london l’sarebbe entusiasta di firmare definitivamente il ...

Advertising

Maxi_Gooner : @D_Minuti All' estero è già qualche anno che i club, interessati ad allenatori già accasati, trattano con i proprie… - MCalcioNews : UFFICIALE - Arsenal, il giovane talento Balogun firma un contratto a lungo termine - sportli26181512 : Arsenal, UFFICIALE: rinnova un attaccante: L'Arsenal ha ufficializzato il rinnovo del contratto...… - eldavide77 : RT @1411nico: Il contratto è strutturato con l'inclusione di Bayern, Borussia e P$G. Per quanto riguarda la ripartizione del finanziamento… - 1411nico : Il contratto è strutturato con l'inclusione di Bayern, Borussia e P$G. Per quanto riguarda la ripartizione del fin… -