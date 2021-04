Apple AirDrop ha un grave problema di privacy

Advertising

Un bug consentirebbe a dei malintenzionati di apprendere numero di telefono e indirizzo email degli utentiche utilizzano. Oltre 1,5 miliardi di dispositivisarebbero potenzialmente esposti al ...Alcuni ricercatori hanno scoperto una vulnerabilità inche permette di intercettare email e numeri di telefono del ...Soluzioni MDM per Apple: Cosa sono e come gestire gli iPad/iPhone da remoto. MDM per Apple indica una soluzione per la gestione dei dispositivi che consente agli amministratori IT ...L’allarme dei ricercatori dell’Università di Darmstadt, e non c’è modo per difendersi se non disattivando la funzione. Allertata due anni fa, Apple non è ancora intervenuta ...