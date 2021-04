Altro che riaperture: c’è chi non può uscire da marzo 2020. La storia di Giacomo (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una decina di anni ha ho incontrato un brillante laureato con un sorriso ottimista e una forza notevole. Ci siamo dedicati ad alcune attività con entusiasmo e tra una pausa e l’altra, un incontro e l’Altro è nata una reciproca stima. Tanta solidale amicizia e spesso un consiglio netto da parte sua ad una povera mamma come me che non riusciva a capire alcune complessità fisiche nella gestione di una vita in carrozzina. Ho chiesto a Giacomo il permesso di pubblicare questo suo scritto e lascio a voi l’intensità di questa riflessione: Cara Fabiana, ti scrivo perché oggi finalmente dopo tanto tempo, sono felice, anche solo per un attimo. Forse mi vaccinano, tra una o due settimane, non so ancora quando, ma mi accontento così. Attualmente vivo in una struttura sanitaria della periferia romana, insieme ad altre persone disabili. Ho 38 anni e una tetraparesi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 28 aprile 2021) Una decina di anni ha ho incontrato un brillante laureato con un sorriso ottimista e una forza notevole. Ci siamo dedicati ad alcune attività con entusiasmo e tra una pausa e l’altra, un incontro e l’è nata una reciproca stima. Tanta solidale amicizia e spesso un consiglio netto da parte sua ad una povera mamma come me che non riusciva a capire alcune complessità fisiche nella gestione di una vita in carrozzina. Ho chiesto ail permesso di pubblicare questo suo scritto e lascio a voi l’intensità di questa riflessione: Cara Fabiana, ti scrivo perché oggi finalmente dopo tanto tempo, sono felice, anche solo per un attimo. Forse mi vaccinano, tra una o due settimane, non so ancora quando, ma mi accontento così. Attualmente vivo in una struttura sanitaria della periferia romana, insieme ad altre persone disabili. Ho 38 anni e una tetraparesi ...

Advertising

borghi_claudio : Ohibò... un altro studio che dice che quanto più mettono coprifuochi e peggio va. Ma non mi dite. - lauraboldrini : Calendarizzato in Senato il #DDLZan. Era ora! Ma il fatto che il leghista #Ostellari nomini se stesso come relator… - AmorosoOF : Non voglio altro che un Sorriso grande! Grazie @rtl1025 ???? #Suite1025 #SorrisoGrande Per ascoltare #SorrisoGrande… - BuettoG : @PasqualeVespa @P76Lucia Ogni anno sempre la stessa storia, cambiano i #Ministri e i #Governi, ma la musica è sempr… - nunziapenelope : @letipezz Ma certo. (Poi perdere i quaderni, o ritrovarli dopo anni e non capire piu che idea era, ma vabbe’, questo e’ un altro discorso) -