"Alla Juve sceglie Elkann: torna Allegri" (Di mercoledì 28 aprile 2021) Giovanni Galeone è stato intervistato da Radio Kiss Kiss Napoli ed ha parlato del futuro del suo allievo Allegri Dopo le vittorie di Napoli e Lazio di ieri, la corsa Alla Champions è sempre più serrata. Le due squadre che sono, incredibilmente, più in difficoltà sono Juventus e Milan. I rossoneri sono in caduta libera, Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

forumJuventus : [Sky Sport] Aumenta il pessimismo per il rinnovo di Donnarumma: Juve la più attenta alla situazione del portiere ??… - acffiorentina : AMRABAT | ?? 'GRINTA E CARATTERE CONTRO LA JUVE, AVANTI COSI'' Il centrocampista viola, scelto come 'Man of the Ma… - tuttosport : #Galeone: 'Credo che #Allegri tornerà alla #Juve. Deciderà Elkann...' - 1987_Lorenza : RT @SalpadrinoT: Marcelo più bollito della bagna cauda, capisco perché lo accostano alla Juve ogni 2 per 3. - Frances97873827 : @CorSport Ma soprattutto, lo hanno mai cercato? Della serie io mai alla juve, ma chi cazzo vi voleva -