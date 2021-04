Alessio Boni ai giovani: “Inseguite i sogni, la passione animi la vostra vita” (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mordere la nebbia” è il titolo del libro di Alessio Boni. La nebbia, in questo caso, non è solamente un fenomeno atmosferico, ma anche mentale. Dell’anima. È la sera del 18 marzo 2020 quando una colonna di camion dell’esercito entra a Bergamo per portar via le troppe bare delle vittime del Covid. Destinazione: i forni crematori di altre città che soccorrono all’emergenza della provincia bergamasca. Quattro giorni dopo, il 22 marzo, nasce Lorenzo, il figlio di Alessio Boni. “Ero chiuso in casa con la mia compagna Nina e mio figlio Lorenzo – racconta -. Avevo questa gioia immensa che mi esplodeva dentro, mentre fuori c’era un virus ignoto che seminava morte. Guardavo mio figlio, con questi occhi ancora avvolti da una nuvolina che mi osservavano mentre si mordeva il labbro inferiore”. È lì che ha rivisto un’altra nebbia. ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 28 aprile 2021) “Mordere la nebbia” è il titolo del libro di. La nebbia, in questo caso, non è solamente un fenomeno atmosferico, ma anche mentale. Dell’anima. È la sera del 18 marzo 2020 quando una colonna di camion dell’esercito entra a Bergamo per portar via le troppe bare delle vittime del Covid. Destinazione: i forni crematori di altre città che soccorrono all’emergenza della provincia bergamasca. Quattro giorni dopo, il 22 marzo, nasce Lorenzo, il figlio di. “Ero chiuso in casa con la mia compagna Nina e mio figlio Lorenzo – racconta -. Avevo questa gioia immensa che mi esplodeva dentro, mentre fuori c’era un virus ignoto che seminava morte. Guardavo mio figlio, con questi occhi ancora avvolti da una nuvolina che mi osservavano mentre si mordeva il labbro inferiore”. È lì che ha rivisto un’altra nebbia. ...

