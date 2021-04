VIDEO Giro di Romandia, Rohan Dennis vince il prologo. Filippo Ganna fatica ed è nono. Highlights e sintesi (Di martedì 27 aprile 2021) Rohan Dennis ha vinto il prologo del Giro di Romandia 2021. L’australiano ha giganteggiato nella cronometro individuale d’apertura, 4 km con partenza e arrivo a Oron caratterizzati da un ultimo chilometro in salita che si è fatto sentire nelle gambe dei corridori. Il Campione del Mondo 2018 e 2019 delle prove contro il tempo si è imposto col crono di 5’27”, avendo la meglio sul britannico Geraint Thomas per otto secondi, mentre il connazionale Richie Porte ha concluso in terza piazza a nove secondi di ritardo. Spettacolare tripletta della Ineos Grenadiers. Delusione in casa Italia perché Filippo Ganna non è andato oltre la nona posizione, attardato di 14” dal vincitore. Il Campione del Mondo a cronometro non è riuscito a trovare il ritmo, ha perso terreno già nella ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021)ha vinto ildeldi2021. L’australiano ha giganteggiato nella cronometro individuale d’apertura, 4 km con partenza e arrivo a Oron caratterizzati da un ultimo chilometro in salita che si è fatto sentire nelle gambe dei corridori. Il Campione del Mondo 2018 e 2019 delle prove contro il tempo si è imposto col crono di 5’27”, avendo la meglio sul britannico Geraint Thomas per otto secondi, mentre il connazionale Richie Porte ha concluso in terza piazza a nove secondi di ritardo. Spettacolare tripletta della Ineos Grenadiers. Delusione in casa Italia perchénon è andato oltre la nona posizione, attardato di 14” dal vincitore. Il Campione del Mondo a cronometro non è riuscito a trovare il ritmo, ha perso terreno già nella ...

