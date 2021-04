Terribile incidente a Montichiari: muore sul colpo un 48enne (Di martedì 27 aprile 2021) Impatto fatale questa mattina tra un’auto e un’articolato nei pressi dell’aeroporto di Brescia-Montichiari: nel Terribile incidente ha perso la vita un uomo di 48 anni. Inutili i soccorsi. Credit: PixabayTragico incidente alle prime ore della mattina di oggi, martedì 27 aprile, a Montichiari, comune lombardo in provincia di Brescia. Intorno alle 7 lungo la strada provinciale 37, nei pressi dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio, un’auto è andata a schiantarsi frontalmente contro un camion. In seguito al Terribile scontro l’uomo alla guida dell’automobile, un Audi, ha perso la vita. L’impatto è stato fatale e la vittima, dell’età di 48 anni, è morta sul colpo. Il personale medico del 118, giunto tempestivamente, non ha potuto fare altro che constatarne il ... Leggi su ck12 (Di martedì 27 aprile 2021) Impatto fatale questa mattina tra un’auto e un’articolato nei pressi dell’aeroporto di Brescia-: nelha perso la vita un uomo di 48 anni. Inutili i soccorsi. Credit: PixabayTragicoalle prime ore della mattina di oggi, martedì 27 aprile, a, comune lombardo in provincia di Brescia. Intorno alle 7 lungo la strada provinciale 37, nei pressi dell’aeroporto Gabriele D’Annunzio, un’auto è andata a schiantarsi frontalmente contro un camion. In seguito alscontro l’uomo alla guida dell’automobile, un Audi, ha perso la vita. L’impatto è stato fatale e la vittima, dell’età di 48 anni, è morta sul. Il personale medico del 118, giunto tempestivamente, non ha potuto fare altro che constatarne il ...

