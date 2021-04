Sul pass vaccinale l’Ue detta la linea ai governi: nessun limite ai turisti se vaccinati. In Italia manca ancora il decreto: e le Regioni decidono da sole (Di martedì 27 aprile 2021) L’Unione europea vorrebbe cambiargli nome, trasformando il Digital Green Certificate, in EU Covid19 Certificate. In Italia, il cosiddetto «certificato verde», incluso nel decreto Covid del 22 aprile varato dal governo Draghi, di fatto, non esiste ancora. Il lasciapassare sarà necessario per spostarsi tra Regioni arancioni e rosse o per motivi turistici e lo potranno avere solo le persone vaccinate, i guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi, o le persone in possesso del referto negativo di un test antigenico o molecolare, da effettuarsi nelle 48 ore prima dello spostamento. «Le more dell’adozione del decreto – si legge nell’articolo 10 del Dl – fanno fede le certificazioni verdi rilasciate a decorrere dalla data in vigore del presente ... Leggi su open.online (Di martedì 27 aprile 2021) L’Unione europea vorrebbe cambiargli nome, trasformando il Digital Green Certificate, in EU Covid19 Certificate. In, il cosiddetto «certificato verde», incluso nelCovid del 22 aprile varato dal governo Draghi, di fatto, non esiste. Il lasciaare sarà necessario per spostarsi traarancioni e rosse o per motivici e lo potranno avere solo le persone vaccinate, i guariti dal Covid-19 negli ultimi 6 mesi, o le persone in possesso del referto negativo di un test antigenico o molecolare, da effettuarsi nelle 48 ore prima dello spostamento. «Le more dell’adozione del– si legge nell’articolo 10 del Dl – fanno fede le certificazioni verdi rilasciate a decorrere dalla data in vigore del presente ...

