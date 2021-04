Sottosegretario Pucciarelli, comando per le Operazioni in Rete eccellente risorsa interforze al servizio del Paese (Di martedì 27 aprile 2021) “In questo comando lavorano uomini e donne in possesso di una eccellente preparazione professionale, personale altamente addestrato e motivato, che svolge il proprio lavoro con passione, riservatezza ed elevato senso di responsabilità.” – ha detto il Sottosegretario alla Difesa, Stefania Pucciarelli al Comandante del comando per le Operazioni in Rete (COR) della Difesa, Ammiraglio di Squadra Ruggiero Di Biase, nel corso di una visita presso questo Ente. “Svolgete compiti molto delicati che vanno dalla condotta delle Operazioni nel Cyberspace al contrasto e alla neutralizzazione di ogni possibile minaccia e/o azione avversaria cibernetica portata alle reti della Difesa, assicurando anche il concorso, nell’ambito della Sicurezza Cibernetica Nazionale, ... Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 27 aprile 2021) “In questolavorano uomini e donne in possesso di unapreparazione professionale, personale altamente addestrato e motivato, che svolge il proprio lavoro con passione, riservatezza ed elevato senso di responsabilità.” – ha detto ilalla Difesa, Stefaniaal Comandante delper lein(COR) della Difesa, Ammiraglio di Squadra Ruggiero Di Biase, nel corso di una visita presso questo Ente. “Svolgete compiti molto delicati che vanno dalla condotta dellenel Cyberspace al contrasto e alla neutralizzazione di ogni possibile minaccia e/o azione avversaria cibernetica portata alle reti della Difesa, assicurando anche il concorso, nell’ambito della Sicurezza Cibernetica Nazionale, ...

