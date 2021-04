Sileri torna alla carica: "Non ho mai avuto risposte dal Cts sul piano pandemico" (Di martedì 27 aprile 2021) Il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri, ospite di Omnibus su La7, è tornato alla carica sulla questione del piano pandemico monco, secondo lui, e ha rivelato alcuni particolari sulla gestione della pandemia: "A gennaio dello scorso anno ho chiesto di comprare i respiratori. Mi dicevano che il piano pandemico era stato aggiornato. Mai avuto risposte dal Cts alle mie domande". "Da maggio ad agosto continuavano a dirmi che il piano pandemico era stato aggiornato. C'è voluta la procura di Bergamo per confermare che il piano era quello del 2006 e garantisco che nonostante una mail ricevuta il 15 di aprile del 2020, nella quale si diceva ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) Il sottosegretarioSalute Pierpaolo, ospite di Omnibus su La7, ètosulla questione delmonco, secondo lui, e ha rivelato alcuni particolari sulla gestione della pandemia: "A gennaio dello scorso anno ho chiesto di comprare i respiratori. Mi dicevano che ilera stato aggiornato. Maidal Cts alle mie domande". "Da maggio ad agosto continuavano a dirmi che ilera stato aggiornato. C'è voluta la procura di Bergamo per confermare che ilera quello del 2006 e garantisco che nonostante una mail ricevuta il 15 di aprile del 2020, nella quale si diceva ...

