“Senza il rispetto dello Stato di diritto crolla tutta l’Unione europea”

(Di martedì 27 aprile 2021) “Se non si condivide l’adesione ai valori fondamentali si torna indietro, al mercato comune”. Parla Vera Jourová, la vice-presidente per i valori e la trasparenza

Advertising

borghi_claudio : E ogni tanto riaffiora la Sardegna in zona rossa perchè hanno gozzovigliato. Balle! La Sardegna è in zona rossa per… - AndreaMarcucci : La risposta di #Conte lascia molte perplessità. La violenza verbale di #BeppeGrillo resta senza nessuna vera presa… - mara38791179 : Ieri Giulia ha parlato di rispetto!! Cerchiamo tutti allora di rispettare anche pier e se si fa i cavoli suoi di no… - RSbarbori : RT @71geStefano: @pierpaolopretel @ghostvluke Grande Pier. Tu sei un GRANDE Uomo. Le persone a volte capiscono solo quello che gli fa comod… - Roberta20797187 : RT @71geStefano: @pierpaolopretel @ghostvluke Grande Pier. Tu sei un GRANDE Uomo. Le persone a volte capiscono solo quello che gli fa comod… -

Ultime Notizie dalla rete : Senza rispetto

Il Sussidiario.net

... con persone che bevonomascherina, sono situazioni che vanificano il discorso che non ci sia ... Con un gap di vaccinazioni che abbiamoalla Gran Bretagna e che difficilmente colmeremo in ...... la Perazzotti ha partecipato alla diretta streaming,che nessuno dei presenti le segnalasse ... Forti i malumori espressi dalla stampa locale, che chiede maggioreper le istituzioni, e si ...Ci sarà un dopo! È ovvio; ma quando cominceranno a susseguirsi giorni senza più bollettini di contagi e decessi? Date incerte. Certamente non sincroniche in un mondo tutto appestato dal virus, da cine ...Per il perfezionamento della notifica di un atto tributario a mezzo del servizio postale, la prova dell’avvenuta notifica può essere ...