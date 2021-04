Salone Mobile | Spada | ' spero nella soluzione migliore per tutti'

Advertising

NicolaPorro : Quello che sta succedendo col #SalonedelMobile è follia pura, l’ennesima conseguenza dello psico-virus. Ve ne parlo… - passionedesign : Il Salone del Mobile per architetti e designer - Affaritaliani : Unione Artigiani: salvare Salone Mobile 'Servono sgravi fiscali e consorzi locali' - passionedesign : Salone del Mobile, un brand che non ha eguali e va difeso. Rinnovandolo - abollis : RT @VeneziePost: #Fiere: Mentre dal cda di @Federlegno giunge un nuovo nulla di fatto, ecco che il probabile annullamento del @iSalonioffic… -

Ultime Notizie dalla rete : Salone Mobile

'Con la conferma del Fuorisalone ci sono le migliori condizioni possibili per l'apertura, a settembre, anche deldel'. Sono queste le parole, e l'auspicio, di Marco Accornero , Segretario Generale di Unione Artigiani.stato svelato, aldell'auto di Shanghai 2021, Airo il nuovo concept per il neonato marchio automobilistico ... ovvero come uno spaziodove incontrare gli amici, lavorare e persino dormire. ...Milano, 27 apr. (Adnkronos) - Sul Salone del Mobile "noi abbiamo chiesto di sederci intorno a un tavolo con istituzioni e FederlegnoArredo per cercare di capire quale sia la soluzione migliore per cit ...Attesa in giornata una decisione in merito all'edizione autunnale del Salone del Mobile, mentre che si svolga il FuoriSalone è dato per certo ...