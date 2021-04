Recovery plan | la replica di Draghi | “Mi dispiace molto per i tempi stretti ma il Piano non è finito” La Camera approva il piano

(Di martedì 27 aprile 2021), le comunicazioni del Presidente del Consiglio Marioin Parlamento prima della trasmissione del testo a Bruxelles. Il Presidente del Consiglio Mariointerviene in Parlamento per le comunicazioni sulin vista della trasmissione delNazionale di Ripresa e Resilienza a Bruxelles. Ilè statoto in Cdm nella serata di sabato 24 aprile dopo una giornata di confronti, tensioni e chiarimenti. Il risultato è unnazionale che risponde ai criteri del premiere del ministro Franco senza tuttavia escludere quelle che sono le voci politiche, con i partiti che ovviamente vogliono dire la ...

galeazzobignami : Draghi ora alla Camera. Illustra un Recovery plan inviato sabato, modificato di notte, rimandato domenica, rimodif… - fattoquotidiano : Recovery plan, il salario minimo sparisce dalla versione finale del testo inviato al Parlamento. Ecco cosa prevedev… - petergomezblog : Recovery plan, il file sul sito del governo cambiato in corsa due ore prima che parlasse Draghi. Nel nuovo testo sl… - radiortm : Modica e il Recovery Plan all'attenzione di Vito D'Antona -

Anche iltedesco ha come elementi cardine digitalizzazione e clima , in linea con le direttrici tracciate dal Next Generation EU, il piano europeo per garantire la ripresa dopo la pandemia ed uno ...... 19 contrari e 51 astenuti la Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione del Governo sulle comunicazioni del Premier Draghi in relazione al: FdI si è astenuta dopo l'intervento ...(Teleborsa) - Anche il Recovery Plan tedesco ha come elementi cardine digitalizzazione e clima, in linea con le direttrici tracciate dal Next Generation EU, il piano europeo per garantire la ripresa..Con 75 milioni di euro, L’imponente progetto di Bari costa sud entra nei finanziamenti del Recovery Plan. Entro il 2026, la riqualificazione dell’intera zona attualmente degradata da Torre Quetta a Sa ...