Pnrr? La cornice c’è | attendiamo il dipinto Scrive Zacchera

(Di martedì 27 aprile 2021) Ci sono diversi modi per leggere il(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) che già nel titolo ha un suo termine arcano: credo che neppure un solo italiano su 100 sappia con precisone cosa significhi “resilienza” (letteralmente “capacità di un materiale di assorbire un urto senza rompersi”) che però tutti fan finta di capire. In poche parole è il piano di 336 pagine che – presentato in due giorni al Parlamento – in settimana verrà spedito a Bruxelles e che dovrebbe rappresentare il futuro dell’Italia spendendo una somma enorme in deficit e con fondi europei, quasi 250 miliardi. Non so quanti parlamentari l’avranno letto nelle poche ore del “prendere o lasciare”, certamente leggerlo è interessante, ma forse sostanzialmente inutile. Innanzitutto ci vuole pazienza perché si apre con un vocabolario di acronimi, ovvero di 98 sigle (se non le ho contate male) dal ...