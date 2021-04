Parroco arrestato per violenza sessuale su minori | ci potrebbero essere altre vittime | ' Denunciate'

LaStampa : Enna, violenza sessuale su minori: arrestato il parroco a Piazza Armerina - RaiNews : L'appello dei magistrati alle vittime: 'Si facciano avanti' - Salvato57477313 : RT @RaiNews: L'appello dei magistrati alle vittime: 'Si facciano avanti' - italiaserait : Arrestato parroco a Enna, è accusato di violenza sessuale su minori - emerencszabo : 'appena raccolta la denuncia sessuale della presunta vittima, non ha sospeso il prete, ma lo ha trasferito nel Ferr… -

Un sacerdote della Diocesi di Piazza Armerina è statodalla polizia per violenza sessuale e atti sessuali con minorenni commessi quando era ... indagato una Enna Sono tre le presunte ...Enna, Piazza Armerina:sacerdote indagato per violenza e atti sessuali con minorenni, la Procura lancia un appello invitando le eventuali altre presunte vittime a denunciare La Polizia di Stato " Squadra Mobile di ...Violenza sessuale e atti sessuali con minorenni . Queste le accuse per le quali un sacerdote della diocesi di Piazza Armerina è stato ...Luigi Rugolo avrebbe approfittato di un giovane 16enne. La vittima, oggi maggiorenne, prima di rivolgersi alla polizia si era rivolto ad altri religiosi e al vescovo della diocesi di Piazza Armerina.