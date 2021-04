Oltre 53mila euro di affitti non dichiarati

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Oltre 53mila

corriereadriatico.it

... dal 2015 al 2020 avrebbe abitato in un alloggio in via Garibaldi versando al proprietario, un 50enne italiano, canoni per28.000 euro , anche questi "in nero". Infine, due cittadini del ...Sugli over 80 abbiamo avuto 41mila adesioni suresidenti e su alcune dosi abbiamo invece il ... Le1700 vaccinazioni effettuate in poche ore nei soli centri che accoglievano cittadini senza ...ANCONA - Marche prime in Italia per la somministrazione di vaccini. Ad annunciarlo è il governatore Francesco Acquaroli in un post sul suo profilo Facebook, in cui esprime ...Kia ha svelato in anticipo rispetto a quanto programmato le versioni del suv a ioni di litio coreano e il listino prezzi ...