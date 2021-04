Nel Piano nazionale di ripresa e resilienza il Governo Draghi penalizza la fascia jonica calabrese, Brugnano (FdI): “San Luca abbandonata ancora una volta. (Di martedì 27 aprile 2021) “Nell’epocale Piano nazionale di ripresa e resilienza, presentato ieri dal Presidente del Consiglio Draghi, ci sono certamente opere strategiche e riforme importanti che potranno cambiare il Paese, ma devo registrare come la fascia jonica calabrese sia stata per l’ennesima volta messa in second’ordine.” Lo sostiene Giuseppe Brugnano, consigliere comunale di San Luca (RC) di Fratelli d’Italia. “Non si capisce infatti – dice Brugnano – il motivo per cui il capitolo “infrastrutture e trasporti” contemplato dal corposo documento del Governo escluda l’area orientale della nostra regione, già atavicamente abbandonata.Così facendo – continua in consigliere ... Leggi su forzearmatenews (Di martedì 27 aprile 2021) “Nell’epocaledi, presentato ieri dal Presidente del Consiglio, ci sono certamente opere strategiche e riforme importanti che potranno cambiare il Paese, ma devo registrare come lasia stata per l’ennesimamessa in second’ordine.” Lo sostiene Giuseppe, consigliere comunale di San(RC) di Fratelli d’Italia. “Non si capisce infatti – dice– il motivo per cui il capitolo “infrastrutture e trasporti” contemplato dal corposo documento delescluda l’area orientale della nostra regione, già atavicamente.Così facendo – continua in consigliere ...

