Napoli, Lavezzi: “Andai via per un motivo. Ero d’accordo con De Laurentiis”. E su Maradona.. (Di martedì 27 aprile 2021) Parola ad Ezequiel Lavezzi.Napoli, Mauro: “Gattuso sarà il grande rimpianto degli azzurri. Insigne? Ecco le sue più grandi qualità”L'ex attaccante del Paris Saint Germain - in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport - ha analizzato il suo trascorso tra le fila partenopee. Per El Pocho i cinque anni con la maglia del Napoli cucita sul petto sono stati una parte fondamentale della propria parabola umana e professionale. "A Napoli ho fatto la storia. Non avrei mai potuto giocare in un altro club italiano. Con i tifosi napoletani sono sempre stato sincero. Il giorno del primo gol ho fatto una grande partita. Ho avuto la possibilità di realizzare la prima rete divertendomi tantissimo. I tifosi del Napoli hanno avuto l'occasione di conoscermi di più dopo quella partita. Ero arrivato un pò ... Leggi su mediagol (Di martedì 27 aprile 2021) Parola ad Ezequiel, Mauro: “Gattuso sarà il grande rimpianto degli azzurri. Insigne? Ecco le sue più grandi qualità”L'ex attaccante del Paris Saint Germain - in una lunga intervista concessa ai microfoni di Sky Sport - ha analizzato il suo trascorso tra le fila partenopee. Per El Pocho i cinque anni con la maglia delcucita sul petto sono stati una parte fondamentale della propria parabola umana e professionale. "Aho fatto la storia. Non avrei mai potuto giocare in un altro club italiano. Con i tifosi napoletani sono sempre stato sincero. Il giorno del primo gol ho fatto una grande partita. Ho avuto la possibilità di realizzare la prima rete divertendomi tantissimo. I tifosi delhanno avuto l'occasione di conoscermi di più dopo quella partita. Ero arrivato un pò ...

Advertising

SkySport : Lavezzi: 'A Napoli ho fatto la storia. Offerte Juve e Inter? Mai un altro club in Italia' @DiMarzio - DiMarzio : Il Pocho #Lavezzi si racconta in esclusiva: aneddoti, curiosità e retroscena. Anche di #calciomercato - DiMarzio : Tra presente, futuro e ricordi. Parla il Pocho #Lavezzi - sportli26181512 : #UltimeNotizieCalcioNapolieaggiornamentih24 Lavezzi promuove Gattuso: “Ora il Napoli è in ottima forma, spero centr… - crescy1976 : RT @TolliVincenzo: #Lavezzi 'Ho rifiutato qualsiasi squadra italiana per rispetto dei tifosi del #Napoli' Dopo Diego ho amato lui, più di… -