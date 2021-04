Napoli, condizione fisica attuale e pregressa. e su Gattuso ed Osimhen…” (Di martedì 27 aprile 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Giordano, Colomba, Malfitano e Albarella, per parlare del Napoli, della condizione fisica della squadra attuale e pregressa, di Gattuso, di Osimhen e di altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net: Antonio Giordano, giornalista, sul Napoli “Chiunque giochi con Demme gioca bene? Vero ma credo che la combinazione migliore sia ancora con Fabian Ruiz piuttosto che con Bakayoko, che però ieri ha dato una dimostrazione stilistica e d’intelligenza. Si fa fatica a pensare che sia stata la sua migliore prestazione. Per me quella di ieri è stata la partita più bella del Napoli di questa stagione. Il Napoli ha una squadra pazzesca, ha talmente tanto ... Leggi su retecalcio (Di martedì 27 aprile 2021) A Radio Marte nel corso della trasmissione “Marte Sport Live” sono intervenuti Giordano, Colomba, Malfitano e Albarella, per parlare del, delladella squadra, di, di Osimhen e di altro. Questi i loro interventi riportati da retecalcio.net: Antonio Giordano, giornalista, sul“Chiunque giochi con Demme gioca bene? Vero ma credo che la combinazione migliore sia ancora con Fabian Ruiz piuttosto che con Bakayoko, che però ieri ha dato una dimostrazione stilistica e d’intelligenza. Si fa fatica a pensare che sia stata la sua migliore prestazione. Per me quella di ieri è stata la partita più bella deldi questa stagione. Ilha una squadra pazzesca, ha talmente tanto ...

Enzovit : Napoli, condizione fisica attuale e pregressa. e su Gattuso ed Osimhen...'' - alejogallotti : @forumJuventus Atalanta e Napoli vanno sicuro (calendario e condizione attuale) Sarà tra @juventusfc e Milan il 4t… - MGBasolu : RT @ALDOHANS6: @morenoAlmare Comunque leggendo tutti i commenti come fai a non pensare che siamo in questa condizione perché a Napoli ci ha… - ArteficeL : RT @salvovito69: Più che un fatto è una condizione. #27aprile #April #spring #Primavera #art @coloreg #BTS_Butter #cukur #Napoli #honey #… - salvovito69 : Più che un fatto è una condizione. #27aprile #April #spring #Primavera #art @coloreg #BTS_Butter #cukur #Napoli… -