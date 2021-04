Advertising

MilanWorldForum : Compagnoni:'Milan, ecco cosa ti serve' Le dichiarazioni -) - ilaria_checchi : Milan, serve invertire la rotta dopo il ko con la Lazio - NandoPiscopo1 : @TeofiloSteven E ho capito, ma la realtà é questa Sennò il tifoso può pure scrivere: al milan serve mbappé e guardiola, vale tutto ?? - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: Il #Milan è spremuto, Pioli fatica a rianimarla: ora serve un piano B - infoitsport : TMW RADIO - Foscale: 'Milan, manca determinazione. Serve serenità e Pioli va tenuto' -

Ultime Notizie dalla rete : Milan serve

Milano - Il day after Lazio non può certo che portare riflessioni importanti in casa: tanti i punti da affrontare dopo il pesante ko contro i biancocelesti, uno su tutto l'...come non maiil ...Certo se il campionato fosse finito qualche partita fa ilavrebbe fatto una stagione ...un bomber vero, integro e giovane che faccia tanti tanti gol e un vero regista con la tecnica e gli ...I rossoneri, senza Ibrahimovic, vengono sconfitti dai biancocelesti, decide una doppietta di Correa e un gol di Immobile ...Donnarumma ha ricevuto molti attacchi per aver riso con Reina al termine di Lazio-Milan. Su Instagram ha pubblicato una storia oggi.