Marisa Laurito | “Mi toccò veramente e io gli detti uno strattone” Il racconto di quello che è successo con Alain Delon

(Di martedì 27 aprile 2021) 70 anni per. Icona, tra le più amate nel nostro Paese. Un passato da attrice, con incontri che si potrebbero definire “fatali” ma non sempre voluti, anzi. È proprio lei a raccontare al settimanale Oggi un episodio con: “Eravamo a Montecatini per Serata d’onore. Diciamo chenon mi piaceva molto perché è un personaggio, come dire, maschilista… era bellissimo sì, ma irritante che pensasse di avere tutte le donne ai suoi piedi. Noi dovevamo fare una scena in cui lui mi trascinava dietro le quinte e quindi si immaginava che mi facesse cose turche. Dopodiché io dovevo uscire scompigliata. Solo che luie io glipure uno”. E a fare la corte a ...

Advertising

infoitcultura : Marisa Laurito, “Una vita scapricciata” lunga 70 anni - infoitcultura : Marisa Laurito/ 'Alain Delon è un grandissimo maschilista' - infoitcultura : Marisa Laurito: “Sporcaccione, mi ha palpato dietro le quinte” - infoitcultura : Marisa Laurito e l'incontro con Alain Delon: «Bellissimo, ma dietro le quinte mi ha toccato e io gli ho dato uno st… - MestaErrabunda : Felice di stare lassù (cit) Grazie a @iperleggo per la segnalazione -

Ultime Notizie dalla rete : Marisa Laurito

Brescia Oggi

Il titolo 'Una vita scapricciata' le si addice, perchénella sua vita è stata capace di togliersi tutti, o quasi, i capricci che le venivano in mente, anche i più assurdi ed inimmaginabili per una come lei, e il paradosso è che lei in ...è indubbiamente un pezzo di storia della televisione italiana e ha moltissime cose da svelare sia sulla sua vita privata che sulla sua lunga e soddisfacente carriera. Lo ha fatto nel ...Si inizierà con Marisa Laurito, che racconterà le sue passioni e i suoi progetti in qualità di direttore del Teatro Trianon Viviani. “It’s now or never” si avvarrà di volta in volta dell’ausilio ...Intervistata dal settimanale "Oggi", in edicola questa settimana, la showgirl e attrice ha ripercorso la sua lunga carriera soffermandosi su alcuni episodi particolari ...