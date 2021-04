L’odg di Meloni per abolire il coprifuoco viene bocciato dalla Camera. Ma Salvini esulta (Di martedì 27 aprile 2021) È tutto molto strano. Matteo Salvini ha lanciato una raccolta firme dal nome #nocoprifuoco il 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione. Oggi in Parlamento si è votato l’ordine del giorno presentato da Giorgia Meloni. E (ovviamente) è stato respinto. Per la leader di Fratelli d’Italia la cosa è “assurda” e “surreale”, ma in realtà era scontato: perché mai si aspettava che qualcuno si schierasse a gran voce al suo fianco? Qualcuno, anche tra i più autorevoli, nei giorni scorsi di era però domandato: cosa farà Matteo Salvini? Lui che fa parte del governo, ma che lancia raccolte firme contro il suo stesso esecutivo. E soprattutto: cosa farà considerando che L’odg è della collega sovranista? La risposta è che la Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto. Ma non è tutto qui: a sorprendere ... Leggi su nextquotidiano (Di martedì 27 aprile 2021) È tutto molto strano. Matteoha lanciato una raccolta firme dal nome #noil 25 aprile, il giorno della Festa della Liberazione. Oggi in Parlamento si è votato l’ordine del giorno presentato da Giorgia. E (ovviamente) è stato respinto. Per la leader di Fratelli d’Italia la cosa è “assurda” e “surreale”, ma in realtà era scontato: perché mai si aspettava che qualcuno si schierasse a gran voce al suo fianco? Qualcuno, anche tra i più autorevoli, nei giorni scorsi di era però domandato: cosa farà Matteo? Lui che fa parte del governo, ma che lancia raccolte firme contro il suo stesso esecutivo. E soprattutto: cosa farà considerando cheè della collega sovranista? La risposta è che la Lega e Forza Italia non hanno partecipato al voto. Ma non è tutto qui: a sorprendere ...

Advertising

repubblica : Dl Covid, FdI con odg chiede l'abolizione del coprifuoco. Meloni: 'Vedremo in Aula chi avrà il coraggio di sostener… - PieraBelfanti : Alla Camera gli odg di #Meloni per abolire il coprifuoco non passano, #Lega e #F.I. votano contro, l'orario del c… - Ariel48536344 : RT @ElioLannutti: Coprifuoco, “rivalutazione a metà maggio”: intesa nella maggioranza (ma era già previsto). Solo Pd, M5s e Leu bocciano l’… - GiorgioAntonel1 : RT @FMisfatto: #Camera, respinto dalla maggioranza l'ODG della #Meloni su apertura ristoranti fino alle 24. La #Lega, che raccoglie firme p… - Daviderel4 : RT @FMisfatto: #Camera, respinto dalla maggioranza l'ODG della #Meloni su apertura ristoranti fino alle 24. La #Lega, che raccoglie firme p… -