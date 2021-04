L’importanza di saper attendere (Di martedì 27 aprile 2021) saper attendere non è tanto una qualità, ma piuttosto un’arte. O una prova di forza, dipende dai punti di vista. Tanto che nell’ultimo mese sono arrivata ad una conclusione chiara e nitidissima: “l’attesa del piacere” non è “essa stessa piacere”, ma piuttosto è “ansia”. Dilagante ed insopportabile. Complicata da gestire. Di quelle che non ti fanno dormire la notte e ti chiudono lo stomaco. Di quelle che “ma quando finisce quest’agonia?”. In sintesi, a 35 anni suonati, mi sono definitivamente resa conto che no, io di pazienza ne ho ben poca. In barba alla “virtù dei forti” e, con tutto il rispetto parlando per i saggi ed i loro illuminanti proverbi: saper attendere (troppo) non fa decisamente per me. Che sono una di indole impaziente già davanti al semaforo rosso, figuriamoci di fronte ai bivi della ... Leggi su distantimaunite (Di martedì 27 aprile 2021)non è tanto una qualità, ma piuttosto un’arte. O una prova di forza, dipende dai punti di vista. Tanto che nell’ultimo mese sono arrivata ad una conclusione chiara e nitidissima: “l’attesa del piacere” non è “essa stessa piacere”, ma piuttosto è “ansia”. Dilagante ed insopportabile. Complicata da gestire. Di quelle che non ti fanno dormire la notte e ti chiudono lo stomaco. Di quelle che “ma quando finisce quest’agonia?”. In sintesi, a 35 anni suonati, mi sono definitivamente resa conto che no, io di pazienza ne ho ben poca. In barba alla “virtù dei forti” e, con tutto il rispetto parlando per i saggi ed i loro illuminanti proverbi:(troppo) non fa decisamente per me. Che sono una di indole impaziente già davanti al semaforo rosso, figuriamoci di fronte ai bivi della ...

Advertising

Marco94607833 : RT @convivioblog: Un paese che non capisce nemmeno ora l'importanza strategica della #ricerca dimostra di non saper apprendere dagli errori… - PatriziaOrlan11 : RT @convivioblog: Un paese che non capisce nemmeno ora l'importanza strategica della #ricerca dimostra di non saper apprendere dagli errori… - RosiPolimeni : RT @convivioblog: Un paese che non capisce nemmeno ora l'importanza strategica della #ricerca dimostra di non saper apprendere dagli errori… - smilypapiking : RT @convivioblog: Un paese che non capisce nemmeno ora l'importanza strategica della #ricerca dimostra di non saper apprendere dagli errori… - convivioblog : Un paese che non capisce nemmeno ora l'importanza strategica della #ricerca dimostra di non saper apprendere dagli… -

Ultime Notizie dalla rete : L’importanza saper Le 10 letture di management per l'avvocato Filodiritto