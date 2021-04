Lavezzi | «Addio al Napoli? Mi misi d’accordo con De Laurentiis»

(Di martedì 27 aprile 2021) Ezequiel, ex calciatore del, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’al club azzurro Ezequiel, ex calciatore del, ha raccontato ai microfoni di Sky Sport l’al club azzurro. Le sue dichiarazioni. «C’è stato un rapporto genuino. Mi hanno apprezzato come un ragazzo della loro città ed ero felice di giocare a calcio lì. Quando sono andato via mi sono messocon De. Avevo bisogno di prendere aria. Ogni volta che veniva mio figlio dovevo stare chiuso in casa. A Parigi ho avuto la possibilità di camminare con lui per strada». L'articolo proviene da Calcio News 24.

- proseguecome riportato dal Corriere dello Sport - Ogni volta che veniva mio figlio ... Non ho fatto una partita d'al calcio perchè l'idea è quella di farla a Napoli con il pubblico . ...L'intervista prende il via dall'atto conclusivo della carriera di, l'al calcio e le sue motivazioni: Il Pocho si sofferma poi proprio sul Napoli e la città: Poi, ricorda Edy Reja , il ...Lavezzi ha parlato ai microfoni di Sky Sport proprio del suo divorzio dal Napoli: "C'è stato un rapporto genuino. Mi sono sentito apprezzato come un ragazzo della loro città ed ero felice di giocare a ...L'ex argentino del Napoli e il suo addio al pallone: Potevo tornare in A, ma non l'ho fatto per rispetto. Mai richiamato per un ritorno in azzurro.