La monarchia snella di Carlo fa fuori Harry e Meghan

(Di martedì 27 aprile 2021) Nel progetto di unarinnovata e più “” studiato dal principenon sarebbero compresi, ma per i due potrebbe essere una vera svolta

Da tempo sui tabloid circola la notizia secondo la quale il principe Carlo vorrebbe riformare la, rendendola più "". Questo è il termine chiave che riassume un progetto di modernizzazione, quasi di "rinascimento" della Corona con pochi personaggi centrali. Dopo la morte del ...Tagliare i rami secchi ". È un'espressione che circola da tempo sui tabloid britannici in riferimento al futuro dellainglese e ad una sua ipotetica trasformazione. A rimarcare - ed argomentare - la tesi ci ha pensato la biografa Angela Levin, secondo cui il principe Carlo - quando finalmente sarà re - " ...Nel progetto di una monarchia rinnovata e più “snella” studiato dal principe Carlo, Harry e Meghan non sarebbero compresi, ma per i due potrebbe essere una vera svolta ...Al di là delle questioni finanziarie, però, Harry e Carlo dovranno trovare il modo di ricucire lo strappo degli ultimi mesi. «E invece ha smesso di rispondere alle mie telefonate, da molto tempo ci se ...