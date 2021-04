Grave lutto per Gabriel Garko: è morto il papà. L’annuncio sui social (Di martedì 27 aprile 2021) È morto il padre di Gabriel Garko. A darne L’annuncio lo stesso attore tramite una raccolta di fotografie di famiglia pubblicata sui suoi canali social È morto il papà di Gabriel Garko. A darne L’annuncio è stato lo stesso attore che ha omaggiato il padre con una raccolta di fotografie pubblicata sui suoi profili social. Un post in cui Garko ha deciso di omaggiare il suo papà e che, in pochi minuti, ha fatto il giro della rete. La notizia risale a pochi minuti fa e nel giro di poco sono stati già migliaia di commenti di fan, amici e colleghi che hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza all’attore di origini siciliane. Visualizza ... Leggi su zon (Di martedì 27 aprile 2021) Èil padre di. A darnelo stesso attore tramite una raccolta di fotografie di famiglia pubblicata sui suoi canaliildi. A darneè stato lo stesso attore che ha omaggiato il padre con una raccolta di fotografie pubblicata sui suoi profili. Un post in cuiha deciso di omaggiare il suoe che, in pochi minuti, ha fatto il giro della rete. La notizia risale a pochi minuti fa e nel giro di poco sono stati già migliaia di commenti di fan, amici e colleghi che hanno voluto esprimere il loro cordoglio e la loro vicinanza all’attore di origini siciliane. Visualizza ...

Advertising

Angelmanway : RT @napolista: Grave lutto per Gonzalo Higuain, è morta la madre Aveva 64 anni, si è spenta dopo una lunga malattia. Gonzalo era ovviament… - dan_ceres : Condoglianze a #Higuain per il grave lutto. - ilnapolionline : Grave lutto per Gonzalo Higuain: si è spenta mamma Nancy - - infoitsport : Grave lutto per Higuain: morta sua mamma Nancy dopo una lunga malattia - infoitsport : Grave lutto per l'ex bianconero Higuain: è morta la mamma Nancy -