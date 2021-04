Gli odg per abolirlo non passano ma il coprifuoco sarà rivisto a maggio. Per Salvini "è una conquista" (Di martedì 27 aprile 2021) La Camera ha respinto l'ordine del giorno Fratelli d'Italia al decreto Covid che puntava ad abolire l'attuale coprifuoco alle 22 e a far rimanere i ristoranti aperti, nelle zone gialle, fino a mezzanotte. Il documento è stato respinto con 233 no e 8 astenuti (48 i voti favorevoli). Lega e Forza Italia non hanno votato: una scelta contestata in Aula dai capigruppo Pd, M5S e Leu. Con l'intervento del premier Mario Draghi si è raggiunta infine una mediazione che ha portato all'accordo. Il nuovo testo nell'odg della maggioranza "impegna il governo a valutare nel mese di maggio sulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali e di spostamento". Insomma, le restrizioni saranno riviste a ... Leggi su ilfoglio (Di martedì 27 aprile 2021) La Camera ha respinto l'ordine del giorno Fratelli d'Italia al decreto Covid che puntava ad abolire l'attualealle 22 e a far rimanere i ristoranti aperti, nelle zone gialle, fino a mezzanotte. Il documento è stato respinto con 233 no e 8 astenuti (48 i voti favorevoli). Lega e Forza Italia non hanno votato: una scelta contestata in Aula dai capigruppo Pd, M5S e Leu. Con l'intervento del premier Mario Draghi si è raggiunta infine una mediazione che ha portato all'accordo. Il nuovo testo nell'odg dellaranza "impegna il governo a valutare nel mese disulla base dell'andamento del quadro epidemiologico oltre che dell'avanzamento della campagna vaccinale l'aggiornamento delle decisioni prese con il decreto 52 del 2021, anche rivedendo i limiti temporali e di spostamento". Insomma, le restrizioni saranno riviste a ...

Advertising

ErnestTrappist : @GiorgiaMeloni @FratellidItalia Raccolgono le firme contro il coprifuoco e poi non partecipano per votare un odg pe… - ilfoglio_it : VIDEO - La Camera respinge gli odg di FdI sul coprifuoco, che però sarà rivisto a maggio. Per Salvini 'è una conqui… - RistoratoriU : RT @ElenaCarnevali: Unità della maggioranza si professa al mattino su #PNRR 248 mld e si sconfessa alla sera #Cndx su un odg che rispetta g… - Deputatipd : RT @ElenaCarnevali: Unità della maggioranza si professa al mattino su #PNRR 248 mld e si sconfessa alla sera #Cndx su un odg che rispetta g… - PetrazzuoloF : RT @ElenaCarnevali: Unità della maggioranza si professa al mattino su #PNRR 248 mld e si sconfessa alla sera #Cndx su un odg che rispetta g… -