Fiaccolata di FdI davanti a Palazzo Chigi per protestare contro il coprifuoco | Meloni | “Misura irragionevole | provoca ulteriori assembramenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 27 aprile 2021) Un flash mob per dire no al. È l’iniziativa di Fratelli d’Italia, che con i suoi parlamentari ha dato vita, lunedì sera, a unaper chiedere lo stop allaprorogata dal governo per contrastare la diffusione del Covid. “La nostra è una manifestazione simbolica. Ilè unache devasta la nostra economia e incide sulla libertà dei cittadini – ha spiegato la leader Giorgia– Non è più tollerabile continuare a limitare la libertà delle persone con atti del governo”. Secondo la deputata, lapiù che contrastare gli, “costringe i cittadini a...