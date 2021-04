“Devi tagliare le tue spese”. Eni contro la presidente Calvosa, “fedelissima” di Travaglio (Di martedì 27 aprile 2021) A molti il nome di Lucia Calvosa non dirà un bel niente. Dalle parti del Fatto Quotidiano, e da quelle di Eni, invece, dice molto. Lucia Calvosa è attualmente la presidente di Eni, ma è stata anche membro del Consiglio di amministrazione del Fatto Quotidiano, il giornale diretto proprio da Travaglio, il quale – come sottolinea Il Riformista – avrebbe “caldeggiato” molto la sua nomina attraverso gli amici dei 5Stelle. E adesso la Calvosa è finita nel mirino del Cda stesso di Eni per alcune spese ritenute eccessive. Chissà cosa avrà da dire Travaglio a riguardo. Finora, non una parola. Ma a quanto ammontano queste spese contestate?



