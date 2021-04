Dalla Spagna – Il Real Madrid chiama l’Inter per Skriniar: no a 70 milioni di euro (Di martedì 27 aprile 2021) Il Real Madrid pensa a Milan Skriniar per la difesa La stagione in corso ha riportato tra i protagonisti Milan Skriniar che si è finalmente adattato alla difesa a tre dopo le difficoltà della passata stagione. Il numero 37 nerazzurro è finito ora nel Real Madrid che pensa a lui come sostituto di Varane il cui contratto scadrà nel 2022, ma che potrebbe essere ceduto prima. “Il difensore centrale slovacco dell’Inter è sempre stato visto con occhi molto buoni negli uffici del Santiago Bernabéu, che ora ha la possibilità di approdare nei blancos a 26 anni” si legge sul portale spagnolo fichajes.net. Secondo lo stesso portale i blancos sarebbero disposti a versare nelle casse nerazzurre 70 milioni di euro, anche se al momento non si ... Leggi su intermagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Ilpensa a Milanper la difesa La stagione in corso ha riportato tra i protagonisti Milanche si è finalmente adattato alla difesa a tre dopo le difficoltà della passata stagione. Il numero 37 nerazzurro è finito ora nelche pensa a lui come sostituto di Varane il cui contratto scadrà nel 2022, ma che potrebbe essere ceduto prima. “Il difensore centrale slovacco delè sempre stato visto con occhi molto buoni negli uffici del Santiago Bernabéu, che ora ha la possibilità di approdare nei blancos a 26 anni” si legge sul portale spagnolo fichajes.net. Secondo lo stesso portale i blancos sarebbero disposti a versare nelle casse nerazzurre 70di, anche se al momento non si ...

Ultime Notizie dalla rete : Dalla Spagna GP Spagna, da 286 km/h a 84 km/h in 4,5 secondi Questo fine settimana si terrà il primo Gran Premio in Spagna ( ecco gli orari tv per seguirlo ), il secondo nella penisola iberica, sul tracciato di Jerez ...sulla leva Brembo del freno anteriore dalla ...

MotoGP Spagna, Bagnaia formato vittoria: erede di Capirossi a Jerez? Il 24enne, che occupa il secondo posto in campionato, è ora pronto a puntare in alto e quest'anno si è già distinto dalla massa. La vittoria potrebbe essere alla sua portata. MotoGP Spagna: a Jerez ...

Droga dalla Spagna: arrestato un uomo a Ragusa ilSicilia.it Karate, la tappa di Lisbona della Premier League è il primo passo verso Tokyo per diversi atleti azzurri Si legge Lisbona, ma si vede già Tokyo all'orizzonte. La prima tappa della WKF Premier League 2021 infatti si disputerà nel corso di questo fine settimana nella capitale lusitana, ma più che sul risul ...

Traffico internazionale di droga: in cella 43enne di Orgosolo e 50enne cagliaritano Chili di cocaina, hashish e anfetamina che partivano dalla Spagna per poi – secondo le indagini effettuate dai carabinieri - rifornire il mercato illegale della droga in Sardegna, Sicilia e anche in P ...

