Crisanti: 'Se la variante indiana è in Veneto vuol dire che è già diffusa' (Di martedì 27 aprile 2021) 'Se la di è stata trovata in , vuol dire che è già ampiamente diffusa anche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per ... Leggi su leggo (Di martedì 27 aprile 2021) 'Se la di è stata trovata in ,che è già ampiamenteanche altrove. Perché il nostro Paese ha una bassissima capacità di sorveglianza, non ha la sensibilità necessaria per ...

Advertising

Lux97335459 : RT @ANotizia: Covid, Crisanti: «Se la variante indiana del Coronavirus è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa» h… - SilenzieFalsita : RT @ANotizia: Covid, Crisanti: «Se la variante indiana del Coronavirus è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente diffusa» h… - ANotizia : Covid, Crisanti: «Se la variante indiana del Coronavirus è stata trovata in Veneto, vuol dire che è già ampiamente… - Nico28381186 : RT @martinoloiacono: FLASH -COVID: MAGA (CNR), 'VARIANTE INDIANA NON INCIDE SU NOSTRA EPIDEMIA'- FLASH (Ram/Adnkronos Salute) Crisanti ier… - GiampaoloScopa : Crisanti: «Se la variante indiana è in Veneto vuol dire che è già diffusa» -