FirenzePost : Covid, Giani: 522 nuovi contagi in Toscana. Tassio positivi 2,46% - tmirante : Ma un po' di giusto silenzio no??? Covid, Giani: 'Immunità di gregge a fine settembre' - infoitinterno : Covid, Giani: 'Immunità di gregge a fine settembre' - qn_lanazione : #Covid, Giani: 'Immunità di gregge a fine settembre' - SIENANEWS : Sull'Amiata il contagio corre, bisogna intervenire. E' questo il significato della Pec inviata dal sindaco di Pianc… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Giani

"La Toscana - dichiara il presidente Eugenio- è tra le Regioni con la più alta copertura ...non possono vaccinarsi per la gravità della loro patologia o perché sono ricoverate in repartio ...... 20 in pneumologia, 15 in medicina internae 6 in terapia intensiva. In calo, per effetto dei ... 26 aprile, secondo i dati del bollettino anticipati dal governatore Eugenio. "I nuovi casi ...I nuovi casi sono 522 su 21.193 test di cui 9.829 tamponi molecolari e 11.364 test rapidi, oggi 27 aprile 2021. Il tasso dei nuovi positivi e' del 2,46% sul totale dei tamponi e dell'8,2% sulle prime ...Continua a scendere il numero dei nuovi positivi al Coronavirus in Toscana, a fronte di un numero quasi raddoppiato di test effettuati rispetto a ieri. Ad anticipare i dati di oggi, martedì 27 aprile, ...