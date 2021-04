Coprifuoco: i primi di maggio il check del governo per valutare il quadro epidemiologico ed intervenire… (Di martedì 27 aprile 2021) Fin da subito, cercando di arginare la rabbia e la delusione delle Regioni e delle Province autonome, prima la ministra Gelmini, e poi Di Maio, hanno affermato che la volontà del governo è quella di andare incontro ai commercianti e ai cittadini e che, con puntualità, sarà seguito l’andamento della curva epidemiologica, per poter agire su Coprifuoco e restrizioni. Coprifuoco, fonti interne al governo assicurano che c’è la volontà di valutare delle modifiche Ed anche oggi fonti interne al governo hanno rimarcato che, riguardo al ‘monitoraggio della situazione’, questo avverrà già “a 2-3 settimane dalle aperture del 26 aprile, dunque metà maggio come abbiamo detto sin da subito, annunciando le aperture step by step. Se si può, ovvero se i dati lo consentono, valuteremo ... Leggi su italiasera (Di martedì 27 aprile 2021) Fin da subito, cercando di arginare la rabbia e la delusione delle Regioni e delle Province autonome, prima la ministra Gelmini, e poi Di Maio, hanno affermato che la volontà delè quella di andare incontro ai commercianti e ai cittadini e che, con puntualità, sarà seguito l’andamento della curva epidemiologica, per poter agire sue restrizioni., fonti interne alassicurano che c’è la volontà didelle modifiche Ed anche oggi fonti interne alhanno rimarcato che, riguardo al ‘monitoraggio della situazione’, questo avverrà già “a 2-3 settimane dalle aperture del 26 aprile, dunque metàcome abbiamo detto sin da subito, annunciando le aperture step by step. Se si può, ovvero se i dati lo consentono, valuteremo ...

italiaserait : Coprifuoco: i primi di maggio il check del governo per valutare il quadro epidemiologico ed intervenire… - Luca__Pagani : RT @Primula23353243: Di Covid NON SI MUORE se lo curi ai primi sintomi, con i medicinali adatti (proibiti da governanti e sanità), a domici… - Primula23353243 : Di Covid NON SI MUORE se lo curi ai primi sintomi, con i medicinali adatti (proibiti da governanti e sanità), a dom… - Martinaprocacc : RT @CivicraziaItaly: Primi giorni di zona gialla e riaperture non sembrano aver creato grandi esigenze di intervento. A Roma i controlli so… - Ema_bon_m : I primi incassi dopo la chiusura dei cinema in Italia con #coprifuoco annessi. #zonagialla #26aprile #iovadoalcinema -