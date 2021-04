Chernobyl, a 35 anni dal disastro “Ci si ammala ancora” (Di martedì 27 aprile 2021) La Onlus Soleterre racconta la condizione post-disastro atomico dell’Ucraina. L’incidenza di tumore infantile è molto alta “Chernobyl è un mostro che scava ancora oggi nelle coscienze di chi l’ha vissuto”. A questa dichiarazione del comunicato stampa di Soleterre si può aggiungere poco. Purtroppo il disastro atomico ed ambientale di 35 anni fa ancora corrompe corpi L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di martedì 27 aprile 2021) La Onlus Soleterre racconta la condizione post-atomico dell’Ucraina. L’incidenza di tumore infantile è molto alta “è un mostro che scavaoggi nelle coscienze di chi l’ha vissuto”. A questa dichiarazione del comunicato stampa di Soleterre si può aggiungere poco. Purtroppo ilatomico ed ambientale di 35facorrompe corpi L'articolo proviene da Consumatore.com.

Advertising

SkyTG24 : 35 anni fa, all'1.23, il reattore numero 4 della centrale nucleare di #Chernobyl esplode come una pentola a pressio… - Agenzia_Ansa : Chernobyl, 35 anni fa il disastro. La più grande catastrofe nucleare della storia ha ripercussioni ancora oggi #ANSA - fattoquotidiano : A 35 anni dal disastro di Chernobyl, in Italia rimane il problema dei rifiuti radioattivi. Legambiente: “Ora criter… - Giuggio72684862 : RT @fattoquotidiano: Chernobyl, a 35 anni dall'anniversario del disastro, Mosca racconta la sua versione della storia in una nuova serie tv… - fattoquotidiano : Chernobyl, a 35 anni dall'anniversario del disastro, Mosca racconta la sua versione della storia in una nuova serie… -