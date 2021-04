Calciomercato, Dembélé a costo zero? Ci pensano Liverpool e Serie A (Di martedì 27 aprile 2021) Manca poco, anzi pochissimo ormai, alla fine del campionato di calcio della Serie A e tutte le compagini impegnate nel torneo, mentre giocano le ultime giornate, pensano già al Calciomercato. Un’occasione arriva da Barcellona con Ousmane Dembélé che potrebbe liberarsi a costo zero nel 2022. Ci pensano, fortemente, Liverpool, Juventus ed Inter. Dembélé: subito o a costo zero? La domanda è più che lecita. La situazione di Ousmane Dembélé non è infatti delle migliori: arrivato al Barcellona dal Borussia Dortmund per una cifra monstre e con l’ingrato compito di cancellare il ricordo di un certo Neymar appena passato al Paris Saint-Germain modo traumatico, il calciatore francese non è ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 27 aprile 2021) Manca poco, anzi pochissimo ormai, alla fine del campionato di calcio dellaA e tutte le compagini impegnate nel torneo, mentre giocano le ultime giornate,già al. Un’occasione arriva da Barcellona con Ousmaneche potrebbe liberarsi anel 2022. Ci, fortemente,, Juventus ed Inter.: subito o a? La domanda è più che lecita. La situazione di Ousmanenon è infatti delle migliori: arrivato al Barcellona dal Borussia Dortmund per una cifra monstre e con l’ingrato compito di cancellare il ricordo di un certo Neymar appena passato al Paris Saint-Germain modo traumatico, il calciatore francese non è ...

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Dembélé Juve, colpo a zero dal Barcellona? Commenta per primo Juventus e Liverpool studiano l'affare in casa Barcellona . Come riporta TV3 , infatti, entrambi i club pensano a Ousmane Dembélé , esterno offensivo blaugrana in scadenza di contratto nel 2022.

Calciomercato Juve: Dembele, bloccato il rinnovo con il Barcellona Commenta per primo Accostato alla Juventus , Ousmane Dembele non fa passi avanti per il rinnovo con il Barcellona : stando a Mundo Deportivo , il club blaugrana non intende trattare al momento.

