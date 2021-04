Calcio, Euro 2020: la UEFA allarga le rose. Si passerà da 23 a 26 giocatori convocabili (Di martedì 27 aprile 2021) L’allargamento richiesto e auspicato da dirigenti e allenatori arriverà a breve. Secondo quanto anticipato dal Times, nei prossimi giorni l’UEFA ufficializzerà l’allargamento delle rose per Euro 2020 portandole dagli attuali 23 convocabili a 26 giocatori. Una decisione fatta per andare incontro alle federazioni e per scongiurare problemi relativi a focolai di covid che vadano a decimare i roster delle formazioni, del quale faranno parte molti giocatori che in questa stagione peraltro non hanno mai avuto praticamente tempo per fermarsi. A questo punto è caccia in tutto il continente al toto-nomi per Euro2020. Da Mancini a Southgate, da Deschamps a Luis Enrique: come si muoveranno i commissari tecnici. ... Leggi su oasport (Di martedì 27 aprile 2021) L’mento richiesto e auspicato da dirigenti e allenatori arriverà a breve. Secondo quanto anticipato dal Times, nei prossimi giorni l’ufficializzerà l’mento delleperportandole dagli attuali 23a 26. Una decisione fatta per andare incontro alle federazioni e per scongiurare problemi relativi a focolai di covid che vadano a decimare i roster delle formazioni, del quale faranno parte moltiche in questa stagione peraltro non hanno mai avuto praticamente tempo per fermarsi. A questo punto è caccia in tutto il continente al toto-nomi per. Da Mancini a Southgate, da Deschamps a Luis Enrique: come si muoveranno i commissari tecnici. ...

Advertising

Eurosport_IT : Nonostante la pandemia e il momento di crisi globale, il n.1 della Uefa ha percepito 450mila euro lordi in più risp… - SkySport : ULTIM'ORA JP MORGAN ABBANDONA IL PROGETTO SUPERLEGA 'GIUDICATO MALE IMPATTO SUI TIFOSI' #SkySport #SuperLega… - Saritafern93 : RT @christianrocca: Il difensore del calcio popolare e non elitario, Kalle Rumenigge, ha appena sottratto a stagione in corso l’allenatore… - xmaxmax78 : RT @christianrocca: Il difensore del calcio popolare e non elitario, Kalle Rumenigge, ha appena sottratto a stagione in corso l’allenatore… - pandabianco : RT @christianrocca: Il difensore del calcio popolare e non elitario, Kalle Rumenigge, ha appena sottratto a stagione in corso l’allenatore… -