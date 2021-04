Borsa: Milano fiacca ( - 0,15%), bene Prysmian, scivola Diasorin (Di martedì 27 aprile 2021) Appare fiacca Piazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,15% a 24.477 punti, in linea con le altre piazze europee. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 27 aprile 2021) ApparePiazza Affari al traguardo di metà seduta, con l'indice Ftse Mib in calo dello 0,15% a 24.477 punti, in linea con le altre piazze europee. In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi ...

Stipendi e Covid, un dipendente medio ci mette 36 anni per guadagnare quanto il capo MILANO - A volte, uno vale 36. Le figure apicali nell'industria e nei servizi guadagnano in un anno ... ma in compenso la liquidità è cresciuta del 34,5%; in Borsa questo plotoncino di azioni valeva al ...

A Milano apre Target, specializzato in M&A Lo studio tributario Malguzzi e uno spin off da Lms danno vita a una boutique specializzata nell'assistenza a operazioni straordinarie e fiscalità ...

