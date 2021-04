Beautiful anticipazioni dal 2 all’8 maggio 2021 | Thomas sconvolge Douglas per avere Hope

Leggi su anticipazionitv

(Di martedì 27 aprile 2021) Le puntate dimostranosempre più folle, infatti negli episodi in onda dal 2, vediamo come il Forrester manipolerà per il suo personale interesse, la psiche di suo figlio. Farà credere al bambino che potrebbe perdere, creando al piccolo ansia e paura così come aveva sperato accadesse. Nel frattempo torniamo a seguire la vicenda della malattia di Sally che ha scoperto diormai poco da vivere. La giovane ha fatto promettere a Katie di non dire nessuno del suo triste destino, ma la Logan non riuscirà a mantenere il suo giuramento. Flo poi si sentirà in dovere di farsi momentaneamente da parte a causa delle condizioni della Spectra. Ecco quello che succederà nelle puntate di...