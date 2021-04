Apertura d’estate, Anief: riconfermare l’organico Covid per l’attività di rinforzo (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel corso dell’incontro al ministero dell’Istruzione sulle attività estive che saranno predisposte su base volontaria con un coinvolgimento attivo degli organi collegiali, il sindacato Anief ha sottolineato la necessità di fornire, a stretto giro, linee guida precise sulla tipologia contrattuale che verrà utilizzata per il personale coinvolto nelle attività estive. Per la sigla sindacale guidata da Marcello Pacifico non si può prescindere dalla conferma dell’organico Covid e di quelli al 30 giugno, sia docente che Ata, nella piena necessità di assicurare la continuità didattica ed educativa a tutti gli studenti. Infine, il sindacato chiede l’aggiornamento del protocollo sicurezza in linea con il periodo e con le nuove attività da porre in essere nei prossimi mesi estivi. Leggi su quifinanza (Di martedì 27 aprile 2021) (Teleborsa) – Nel corso dell’incontro al ministero dell’Istruzione sulle attività estive che saranno predisposte su base volontaria con un coinvolgimento attivo degli organi collegiali, il sindacatoha sottolineato la necessità di fornire, a stretto giro, linee guida precise sulla tipologia contrattuale che verrà utilizzata per il personale coinvolto nelle attività estive. Per la sigla sindacale guidata da Marcello Pacifico non si può prescindere dalla conferma dele di quelli al 30 giugno, sia docente che Ata, nella piena necessità di assicurare la continuità didattica ed educativa a tutti gli studenti. Infine, il sindacato chiede l’aggiornamento del protocollo sicurezza in linea con il periodo e con le nuove attività da porre in essere nei prossimi mesi estivi.

Advertising

DividendProfit : Apertura d’estate, Anief: riconfermare l’organico Covid per l’attività di rinforzo - PacificoTweet : Apertura scuola d'estate, #Anief: riconfermare l’organico Covid, sia docente che Ata, per l’attività di rinforzo -… - PacificoTweet : Apertura d'estate, #Anief: in attesa della bozza della circolare del piano estate riconfermare l’organico Covid, si… - marenostrumdive : Prime luci di sere d'estate, si respira aria di apertura in attesa che passino il rosso, l'arancio e il giallo per… - zizionice : RT @NeffaNeruda: @borghi_claudio Per curiosità Borghi... noto che il decreto non nomina l’apertura degli impianti da sci... è perché a Roma… -

Ultime Notizie dalla rete : Apertura d’estate Apertura scuola d’estate, Anief: riconfermare l’organico Covid, sia docente che Ata, per l’attività di rinforzo Orizzonte Scuola