Amici | Rudy Zerbi manda un messaggio a Raffaele “ti manco?” la risposta del cantante è esilarante

(Di martedì 27 aprile 2021) Qualche ora faha scritto su Ig ad un ex allievo di, stiamo parlando diRenda. Il cantate è stato eliminato nella scorsa puntata del serale. Ma tra i due non è mai scorso buon sangue. Vediamo nel dettaglio cosa si sono dettiunin privato a“ti?”. Ecco cosa ha risposto il cantateNella scorsa puntata del serale dia dover dire addio alla scuola è statoRenda. Il giovane ragazzo era entrato nel talent show sin dall’inizio della formazione, dopo molto lavoro e impegno è riuscito ad ottenere degli ottimi risultati. Il suo coach Arisa ha sempre creduto in lui, arrivando pure a scontrarsi ...

Piccolo siparietto tra Zerbi e Raffaele, l'ultimo allievo uscito dal talent di Canale 5, di Maria De Filippi. Raffaele è l'ultimo allievo che ha dovuto lasciare la scuola di, giunto alla sua ventesima ...